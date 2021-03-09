Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Против генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона подан иск руководством Twitter, c целью запретить расследование в отношении социальной сети. Об этом 9 марта сообщает Texas Tribute.

В феврале Пэкстон решил провести расследование на счет работы Apple, Facebook, Googe, Twitter и Amazon Web Services, чтобы выяснить, каким образом компании решают блокировать тех или иных пользователей. Необходимость расследования была вызванная удалением аккаунтов экс-президента Дональда Трампа.

Представители Twitter уверены, что губернатор не должен вмешиваться в их дела, потому что это приведет к нарушению эффективного моделирования контента социальной сети.

Напомним, что 7 января руководство Twitter удалил видеообращение экс-президента США Дональда Трампа к сторонникам и его последующий пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеообращение Трампа было заблокировано руководством социальной сети Facebook и видеохостингом YouTube, а Twitter ограничил возможность комментировать и делиться с другими пользователями этим видео.