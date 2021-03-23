Париж, 23 марта 2021, 23:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс представил новый слоган кампании по борьбе с распространением COVID-19. Об этом 23 марта сообщает Le Parisien.
Слоган буквально переводится «внутри со своими, снаружи как гражданин». Кастекс опубликовал в своем Twitter изображение, на котором написаны новый слоган и антикоронавирусные меры предосторожности, которые относятся к дому и к общественным местам.
https://twitter.com/JeanCASTEX/status/1374103915252350976
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта в 16 департаментах Франции был введён очередной карантин, а заполненность реанимаций во Франции приближается к пику второй волны.
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