Париж, , 23:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс представил новый слоган кампании по борьбе с распространением COVID-19. Об этом 23 марта сообщает Le Parisien.

Слоган буквально переводится «внутри со своими, снаружи как гражданин». Кастекс опубликовал в своем Twitter изображение, на котором написаны новый слоган и антикоронавирусные меры предосторожности, которые относятся к дому и к общественным местам.

https://twitter.com/JeanCASTEX/status/1374103915252350976

К обязательствам французов «внутри» (дома) относится: «я не приглашаю гостей; я своевременно проветриваю квартиру; я не хожу в гости; я не выхожу из дома после 19 часов, кроме как на работу или по острой необходимости; я работаю дистанционно».

А к обязательствам «снаружи» (за пределами дома) относится: «я ношу маску и держу дистанцию; не покидаю свой регион и департамент, кроме неотложных случаев; избегаю употребления пищи и питья на улице; я могу встречаться с друзьями в количестве 6 человек, если мы все соблюдаем антикоронавирусные меры; если я ушел больше 10 километров от дома, то должен иметь при себе заявление с причиной своего ухода так далеко; я могу гулять до 19 часов».

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта в 16 департаментах Франции был введён очередной карантин, а заполненность реанимаций во Франции приближается к пику второй волны.

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