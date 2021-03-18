Париж, , 22:12 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран во время еженедельной пресс-конференции сообщили 18 марта о новом карантине для нескольких регионов Франции.

По словам премьера, эпидемиологическая ситуация «ухудшается» и «всё более и более явно напоминает третью волну». В связи с этим он объявил о введении карантина с вечера пятницы, 19 марта, сроком на 4 недели в 8 департаментах столичного региона Иль-де-Франс, 5 департаментах региона О-де-Франс и в департаментах Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр. Из этого следует, что на карантин будут закрыты Париж с окрестностями, Ницца, Лилль, Амьен, Дюнкерк, Кале и другие. Перемещения между этими регионами и департаментами будет запрещены.

В условиях карантина будут закрыты все магазины, за исключением продуктовых, книжных и музыкальных магазинов. В виде послабления для жителей будет оставлена возможность прогуливаться без лимита по времени на расстояние до 10 километров от дома. На работе общественного транспорта карантин не отразится. Одновременно с этим для всей остальной Франции на час сокращается длительность комендантского часа — с 20 марта он будет начинаться с 19:00.

Напоминаем, что это уже третий карантин во Франции. Первый длился с 17 марта по 11 мая 2020 года, второй — с 30 октября по 15 декабря 2020 года.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не будет вводить карантин, пока в «холодильнике есть вакцины», а Кастекс называл предложение мэрии Парижа ввести карантин на три недели «чепухой».

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