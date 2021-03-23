Санкт-Петербург, , 22:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки более чем на 15% увеличилось количество обращений к медикам со стороны пациентов, у которых диагностирован COVID-19, по сравнению с показателем недельной давности. Об этом 23 марта сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с коронавирусом.

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В то же самое время количество госпитализированных за сутки пациентов с ковидом и пневмониями сократилось на 11,46%, а общее число активных больных уменьшилось на 11,68% по сравнению с 16 марта.

«Тенденция к снижению второй волны эпидемии, в целом, сохраняется. Вероятность нового роста заболеваемости также сохраняется», — сделали вывод в Межведомственном совете.

В Северной столице для пациентов с COVID-19 и пневмониями предназначено 6248 коек. Из них свободны 1679 коек (26,9%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%, на ИВЛ находятся 189 пациентов.

Напомним, за 22 марта в Петербурге было выявлено 812 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 42 человека. Выписаны 1363 человека.

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