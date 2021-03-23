Анкара, , 15:34 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции вызвало посла России в Анкаре Алексея Ерхова из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом 23 марта пишет Hurriyet.

Отмечается, что послу была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак.

Как пишет газета, нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы удары ВКС России и Сирийской арабской армии уничтожили или повредили большое количество техники и контрабанды на сотни миллионов долларов. Это в том числе нефтяная инфраструктура и стоянка фур в провинции Идлиб.

Боевики выдавали фуры за машины с гуманитарной помощью, но перевозили в них оружие и материально-технические средства. Такие фуры были уничтожены в районе пограничного перехода Баб эль-Хава.

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