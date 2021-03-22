Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Администрация Белого дома с осуждением отнеслась к сообщениям о том, что Россия и Сирия 21 марта нанесли удары в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом 22 марта сообщается в заявление госдепартамента США.

«США с уверенностью критикуют удары сил РФ и Сирии, информация о которых стала известна и которые послужили причиной гибели гражданского населения в западном Алеппо и Идлибе», — говорится в заявлении.

Утверждается, что под удары попала больница в Аль-Атаребе. Также, Россия якобы нанесла авиаудары возле погранперехода Сирии с Турцией Баб эль-Хава, тем самым «поставив под угрозу доступ к гуманитарной помощи».

«Нужно положить конец насилию. Мы призываем к общенациональному прекращению огня», — добавила администрация Белого дома.

Как 26 февраля сообщало ИА REGNUM, Американские военные совершили удар по Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что военные США находятся на сирийской территории незаконно, нарушая все нормы мирового права, в том числе резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.