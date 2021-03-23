Дамаск, , 15:19 — REGNUM Сотни цистерн с сирийской нефтью вывезли из северо-восточной части Сирии в Ирак военнослужащие США. Об этом сирийское агентство SANA сообщает 23 марта со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что силы США утром направили колонну из 300 цистерн с нефтью на территорию Ирака. Нефть добыта на сирийских месторождениях. Десятки таких колонн, как утверждается, пересекли границу с Ираком за последние месяцы.

В настоящее время курдские «Силы демократической Сирии» (СДС), пользующиеся поддержкой США, контролируют большую часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка на востоке и северо-востоке Сирии. Здесь же, рядом с месторождениями нефти, находятся военные базы США.

Читайте также: ВКС России уничтожили в Сирии хранилище контрабандной нефти