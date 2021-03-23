Идлиб, Сирия, , 09:21 — REGNUM Ряд объектов террористической инфраструктуры, созданной в Сирии при участии иностранных спецслужб, уничтожены в результате воздушных ударов ВКС России. Об этом сообщает 23 марта сетевое издание «Русская весна».

Так, за последние месяцы удары ВКС России и Сирийской арабской армии уничтожили или повредили большое количество техники и контрабанды на сотни миллионов долларов. Это в том числе нефтяная инфраструктура и стоянка фур в провинции Идлиб.

Боевики выдавали фуры за машины с гуманитарной помощью, но перевозили в них оружие и материально-технические средства. Такие фуры были уничтожены в районе пограничного перехода Баб эль-Хава.

Также ВКС России разбомбили хранилища контрабандной нефти компании «Ватад Петролеум». Эту компанию при непосредственном руководстве иностранных спецслужб, отмечает издание, учредили полевые командиры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Названная нефтяная компания — одно из главных звеньев в контрабанде сирийской нефти в Турцию, она же — основной источник финансирования боевиков.

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