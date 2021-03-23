Москва, , 14:07 — REGNUM Россия подала заявку на включение отечественной вакцины «Спутник V» в международной программе вакцин COVAX. Об этом в ходе конференции «Спутник V» в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины» заявил директор РФПИ Владимир Примак.

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«РФПИ находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения. Также подана заявка на участие в программе COVAX», — сказал Примак.

COVAX — международный портфель вакцин от COVID-19, созданный Всемирной организацией здравоохранения и предусматривающий обеспечение равного доступа к вакцинам для всех стран.