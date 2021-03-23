Куала-Лумпур, , 13:43 — REGNUM Власти Малайзии арестовали пятерых индонезийских рыбаков за нарушение границ, сообщает CNN Indonesia.

Рыбаки были задержаны после того, как их рыболовное судно засек патрульный катер. На судне находились пять членов экипажа из Индонезии, включая капитана. У всех не было удостоверений личности.

Дело будет расследовано в соответствии с параграфом 1 статьи 15 Закона о рыболовстве 1985 года. Нарушители подвергнутся максимальному штрафу в размере 20,2 млрд индонезийских рупий ($1,3 млн) для капитана и 174 млн индонезийских рупий ($12 тыс.) для каждого члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство китайской провинции Фуцзянь способствовало встрече посла Индонезии в КитаеДжаухари Оратмангунас местными импортерами для обсуждения поставок рыбной и морской продукции из Индонезии.

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