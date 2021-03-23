Фучжоу, Китай, , 11:09 — REGNUM Правительство китайской провинции Фуцзянь способствовало встрече посла Индонезии в Китае Джаухари Оратмангуна с местными импортерами для обсуждения поставок рыбной и морской продукции из Индонезии, сообщает Antara.

Состоялась встреча посла Индонезии в Китае с 11 импортерами рыбной, морской и сельскохозяйственной продукции при содействии министерства торговли и управления иностранных дел провинции Фуцзянь.

По данным министерства таможни Китая, экспорт индонезийской рыбной продукции в 2020 году составил 857,9 млн долларов США.

Правительство Индонезии и Китая подписали в январе 2021 года меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что нет необходимости эвакуировать индонезийских граждан из-за ситуации в Мьянме.

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