Кудрин: «Например, по воспроизводству минерально-сырьевой базы изучили запасы, насколько они обновляются. С целью повысить инвестиционную привлекательность добывающей деятельности предложили (это относится, кстати, к таким приоритетным рекомендациям) раскрыть целый ряд запасов, которые давно уже в мире не являются нигде секретом».
По словам главы СП, правительство приняло такие решения. Часть запасов рассекречены, что повысит инвестиционную привлекательность в этой сфере.
В 2020 году СП проверила 1831 очистное сооружение и выявила отсутствие счётчиков по учёту загрязнённости.
Кудрин сказал, что правительство реагирует достаточно активно, нельзя пожаловаться, что внимания мало. «Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», — Кудрин.
Путин поинтересовался реакцией на эти проверки.
Кудрин:
«Мы провели оценку федерального проекта «Оздоровление Волги и экологическая реабилитация водных объектов». В этой программе, в этом федеральном проекте участвует 16 субъектов из 38, которые выходят на Волгу, то есть не все, к сожалению, участвуют в этой программе, мы обращали на это внимание. Из 78 прошедших реабилитацию водоёмов только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удаётся восстановить полностью достаточно нужные источники».
Мы выявили отсутствие единой базы данных по этим предприятиям, то есть у государства в разных системах, ФНС были разные данные. Правительство, кстати, оперативно собралось и оперативно объединило все усилия для того, чтобы иметь реальную картину того, что происходит — Кудрин.
Конечно, есть и наиболее знаковые, известные проверки. Прежде всего, мы проверяли качество корпоративного управления в государственных компаниях, в государственных АО и в государственных так называемых ФГУПах (федеральных государственных унитарных предприятиях) — Кудрин.
Счётная палата использует математическое моделирование для определения возможных путей и параметров для борьбы с бедностью.
Государственная дума и Совет Федерации сделали 57 запросов на проведение проверок в 2022-м году.
Путин поинтересовался планами. Кудрин сообщил, что будет проведено около 400 проверок.
На эти средства регионы смогли приобрести свыше 18 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. Однако, по мнению Счетной палаты, эти меры не гарантируют кардинального решения проблемы лесных пожаров.
Здесь нужен комплексный подход, который помимо технической составляющей будет учитывать целый ряд факторов, в том числе кадрово-организационные вопросы — Кудрин.
Особое внимание было уделено реализации нацпроекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов.
В сфере лесного хозяйства основное внимание было уделено реализации ФП «Сохранение лесов». В частности, Счетная палата провела анализ расходования средств, направленных в рамках проекта на оснащение регионов лесопожарной техникой. Всего в 2019—2020 годах на эти цели было выделено 9,6 млрд рублей.
Счетная палата по итогам анализа пришла к выводу, что система государственного управления в России в целом способствует реализации Повестки ЦУР.
Однако есть ряд проблем, которые необходимо решить. Так, по 25% показателей ЦУР (58 из 232) не определено ответственное министерство или ведомство, также не определен координирующий орган, отвечающий за комплексное внедрение Повестки устойчивого развития в России.
Системные выводы по Северному Кавказу.
При декларировании товаров мы выявили, что недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности.
1374 заключения сделали по поводу качества нормативных актов.
Учитывая важность эффективной работы первичного звена здравоохранения, Счетная палата в 2021 году продолжит аудит данной проблематики в рамках анализа расходования средств на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2018—2020 годах и истекшем периоде 2021 года.
Вернули в бюджет 11 миллиардов рублей, несмотря на пандемию — Кудрин.
Так, анализ развития материально-технической базы поликлиник выявил неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий, в которых они располагаются, а также недостаточную укомплектованность медицинскими кадрами.
В 2020 году направлением проведено 11 контрольных (в том числе 6 — в рамках контроля исполнения бюджета) и 7 экспертно-аналитических мероприятий. В сфере здравоохранения особое внимание было уделено аудиту первичного звена здравоохранения, системы ОМС и лекарственного обеспечения. В ходе проведенных проверок был отмечен ряд проблем, свидетельствующих о недостаточной доступности медицинской помощи.
При этом, напротив, значительно вырос объем средств, возвращенных в бюджет по результатам нашей работы в 2020 году и в предыдущие годы. Также выросло и число проведенных Счетной палатой экспертиз нормативных правовых актов, количество которых заметно увеличилось вследствие пандемии — Кудрин.
В прошедшем году более чем на треть, снизилось число выездных проверок Счетной палаты, на которых фиксируется основная масса нарушений. В связи с этим в 2020 году мы выявили меньше нарушений, чем годом ранее — Кудрин.
Встреча Путина и Кудрина началась. Глава счётной палаты сообщил что в 2020-м году провели 334 проверки.