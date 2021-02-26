Кудрин: «Например, по воспроизводству минерально-сырьевой базы изучили запасы, насколько они обновляются. С целью повысить инвестиционную привлекательность добывающей деятельности предложили (это относится, кстати, к таким приоритетным рекомендациям) раскрыть целый ряд запасов, которые давно уже в мире не являются нигде секретом».

По словам главы СП, правительство приняло такие решения. Часть запасов рассекречены, что повысит инвестиционную привлекательность в этой сфере.