23 Марта
 
14:01

Кудрин: «Например, по воспроизводству минерально-сырьевой базы изучили запасы, насколько они обновляются. С целью повысить инвестиционную привлекательность добывающей деятельности предложили (это относится, кстати, к таким приоритетным рекомендациям) раскрыть целый ряд запасов, которые давно уже в мире не являются нигде секретом».

По словам главы СП, правительство приняло такие решения. Часть запасов рассекречены, что повысит инвестиционную привлекательность в этой сфере.

14:00

В 2020 году СП проверила 1831 очистное сооружение и выявила отсутствие счётчиков по учёту загрязнённости.

13:59

Кудрин сказал, что правительство реагирует достаточно активно, нельзя пожаловаться, что внимания мало. «Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», — Кудрин.

13:58

Путин поинтересовался реакцией на эти проверки.

13:57

Кудрин:

«Мы провели оценку федерального проекта «Оздоровление Волги и экологическая реабилитация водных объектов». В этой программе, в этом федеральном проекте участвует 16 субъектов из 38, которые выходят на Волгу, то есть не все, к сожалению, участвуют в этой программе, мы обращали на это внимание. Из 78 прошедших реабилитацию водоёмов только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удаётся восстановить полностью достаточно нужные источники».

13:55

Мы выявили отсутствие единой базы данных по этим предприятиям, то есть у государства в разных системах, ФНС были разные данные. Правительство, кстати, оперативно собралось и оперативно объединило все усилия для того, чтобы иметь реальную картину того, что происходит — Кудрин.

13:55

Конечно, есть и наиболее знаковые, известные проверки. Прежде всего, мы проверяли качество корпоративного управления в государственных компаниях, в государственных АО и в государственных так называемых ФГУПах (федеральных государственных унитарных предприятиях) — Кудрин.

13:53

Счётная палата использует математическое моделирование для определения возможных путей и параметров для борьбы с бедностью.

13:52

Государственная дума и Совет Федерации сделали 57 запросов на проведение проверок в 2022-м году.

13:51

Путин поинтересовался планами. Кудрин сообщил, что будет проведено около 400 проверок.

13:50

На эти средства регионы смогли приобрести свыше 18 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. Однако, по мнению Счетной палаты, эти меры не гарантируют кардинального решения проблемы лесных пожаров.

Здесь нужен комплексный подход, который помимо технической составляющей будет учитывать целый ряд факторов, в том числе кадрово-организационные вопросы — Кудрин.

13:50

Особое внимание было уделено реализации нацпроекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов.

13:50

В сфере лесного хозяйства основное внимание было уделено реализации ФП «Сохранение лесов». В частности, Счетная палата провела анализ расходования средств, направленных в рамках проекта на оснащение регионов лесопожарной техникой. Всего в 2019—2020 годах на эти цели было выделено 9,6 млрд рублей.

13:48

Счетная палата по итогам анализа пришла к выводу, что система государственного управления в России в целом способствует реализации Повестки ЦУР.

Однако есть ряд проблем, которые необходимо решить. Так, по 25% показателей ЦУР (58 из 232) не определено ответственное министерство или ведомство, также не определен координирующий орган, отвечающий за комплексное внедрение Повестки устойчивого развития в России.

13:47

Системные выводы по Северному Кавказу.

13:47

При декларировании товаров мы выявили, что недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности.

13:45

1374 заключения сделали по поводу качества нормативных актов.

13:45

Учитывая важность эффективной работы первичного звена здравоохранения, Счетная палата в 2021 году продолжит аудит данной проблематики в рамках анализа расходования средств на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2018—2020 годах и истекшем периоде 2021 года.

13:45

Вернули в бюджет 11 миллиардов рублей, несмотря на пандемию — Кудрин.

13:44

Так, анализ развития материально-технической базы поликлиник выявил неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий, в которых они располагаются, а также недостаточную укомплектованность медицинскими кадрами.

13:44

В 2020 году направлением проведено 11 контрольных (в том числе 6 — в рамках контроля исполнения бюджета) и 7 экспертно-аналитических мероприятий. В сфере здравоохранения особое внимание было уделено аудиту первичного звена здравоохранения, системы ОМС и лекарственного обеспечения. В ходе проведенных проверок был отмечен ряд проблем, свидетельствующих о недостаточной доступности медицинской помощи.

13:43

При этом, напротив, значительно вырос объем средств, возвращенных в бюджет по результатам нашей работы в 2020 году и в предыдущие годы. Также выросло и число проведенных Счетной палатой экспертиз нормативных правовых актов, количество которых заметно увеличилось вследствие пандемии — Кудрин.

13:42

В прошедшем году более чем на треть, снизилось число выездных проверок Счетной палаты, на которых фиксируется основная масса нарушений. В связи с этим в 2020 году мы выявили меньше нарушений, чем годом ранее — Кудрин.

13:42

Встреча Путина и Кудрина началась. Глава счётной палаты сообщил что в 2020-м году провели 334 проверки.