Москва, , 14:48 — REGNUM Правительство России урегулировало ситуацию со стимулирующими выплатами врачам за оказание помощи пациентам с COVID-19. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с главой Счетной палаты РФ — трансляция»

«В целом по мониторингу стимулирующих выплат врачам могу сказать, что правительство урегулировало ситуацию, — сказал Кудрин. — Сейчас существенно, в разы упало количество замечаний и жалоб. В этом смысле нормативная база наконец заработала».

Вместе с тем глава Счётной палаты отметил, что часть проблем всё ещё сохраняется. Так, существует проблема, когда между некоторыми регионами есть большая разница по числу врачей на пациента, которые получают эту выплату.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе правительство продлило срок осуществления выплат медикам, работающим с больными COVID-19, до конца 2021 года. Размеры выплат варьируются от 600 рублей за смену фельдшерам до 3880 рублей за смену — врачам, оказывающим помощь больным в стационарных условиях.