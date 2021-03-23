Москва, , 15:56 — REGNUM Нарушения в Роскосмосе, о которых в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным говорил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, касались к порядку оформления документов и отчётов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с главой Счетной палаты РФ — трансляция»

«Проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера», — говорится в сообщении ведомства.

По словам представителей ведомства, «в конструктивном взаимодействии со Счетной палатой» Роскосмос создал план устранения высказанных Кудриным замечаний, «которые в большинстве своем на данный момент уже устранены».