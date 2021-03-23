Москва, , 11:03 — REGNUM В России нужно обеспечить кибербезопасность любого государственного органа, вне зависимости от того, какими ресурсами он обладает. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 марта в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Мы, безусловно, должны обеспечить контур защиты всех государственных информационных систем. Мы делаем все для этого. Мы должны защитить все государственные органы вне зависимости от того какими ресурсами госорган обладает, — сказал Паршин. — И конечно защита — критической информационной инфраструктуры. Указ президента и правительства подготовлены. Мы должны обеспечить безопасность критической информационной инфраструктуры на основе отечественных решений. Другого пути у нас нет. Большая часть этих направлений, которыми мы занимаемся, требует оперативного законодательного и правового закрепления. И мы надеемся на поддержку Госдумы в разработке и принятии соответствующих законов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паршин призвал российский бизнес быть готовы к работе в агрессивной киберсреде.