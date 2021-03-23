Прага, , 13:30 — REGNUM На протяжении года, который прошел с начала пандемии коронавирусной инфекции, в Чехии выявили 1400 случаев повторного заражения SARS-CoV-2. Об этом 23 марта сообщает телеканал ct24 со ссылкой на Государственный институт общественного здравоохранения.

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«Через год после первого подтвержденного случая заражения коронавирусом эксперты в Чешской Республике зарегистрировали 1400 случаев рецидива инфекции, в которых у людей в обоих случаях были симптомы COVID-19», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на сегодняшний день общее число носителей коронавируса в стране составляет 1 475 538. При этом отмечается, что на сегодняшний день свыше 1 млн жителей Чехии получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, а 371 235 человек получили обе необходимые дозы.

Помимо того, уточняется, что на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 25 055 и еще 8545 человек в настоящее время госпитализированы с новым заболеванием, из которых 1953 находятся в тяжелом состоянии.