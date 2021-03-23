Сеул, , 13:24 — REGNUM Директивы южнокорейских местных органов власти об обязательном тестировании иностранных рабочих на SARS-CoV-2 являются дискриминационным. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комиссии по правам человека Южной Кореи.

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В комиссии отметили, что вероятность заражения не зависит от гражданства, поэтому подобные директивы не имеют разумных оснований и нарушают права иностранцев. А также подчеркнули, что данные директивы должны быть незамедлительно отменены, поскольку они могут помешать усилиям по профилактике инфекций и поставить под угрозу безопасность всего сообщества.

В связи с этим представители Комиссии по правам человека рекомендовали местным органам власти улучшить условия труда и жизни трудящихся-мигрантов.

Напомним, что 19 марта администрация провинции Кёнгидо отменила требование к работодателям нанимать иностранцев на работу только в случае предоставления отрицательного результата теста на COVID-19.

Другие регионы пока не отменили распоряжения об обязательном тестировании.

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