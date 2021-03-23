Новосибирск, , 13:07 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 23 марта, за минувшие сутки было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 91 случай. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 76 лет, 79 лет, 80 лет, 88 лет, 95 лет и женщина в возрасте 59 лет. Всего в регионе умерли 1580 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 77 человек, на ИВЛ — 11 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 38 062 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2206 детей; 35 082 пациента выздоровели (+146 за сутки).