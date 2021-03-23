Москва, , 13:04 — REGNUM После роста 19 марта, связанного с атакой дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, цены на нефть вновь перешли к снижению на фоне новых ограничений из-за третьей волны пандемии в Европе, в частности, Франции и Италии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Это негативно отражается на перспективах восстановления спроса, несмотря на то, что по версии International Energy Agency, он уже восстановился на 95% от допандемийных уровней.

Главный драйвер роста для нефти сейчас — это ослабление ограничений и восстановление количества поездок как внутри стран, так и в целом в мире.

С учетом негатива из Европы, который, помимо новых локдаунов, также связан с некоторыми проблемами по вакцинации и побочными эффектами от препарата компании AstraZeneca, наиболее вероятный коридор движения нефти на сегодня — $64−64,70 за баррель.

Ключевыми факторами по текущей стоимости топлива выступят данные по запасам нефти в США от Американского института нефти, а также любые инфоповоды, связанные с вакцинацией и дальнейшими возможными ограничениями в Европе.

Чем больше стран будет закрываться, как, к примеру, Германия, которая продлила локдаун до 18 апреля, тем меньше будут темпы восстановления спроса и, как следствие, давление на стоимость топлива будет нарастать», — считает эксперт.

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