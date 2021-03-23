Москва, , 10:22 — REGNUM Нефть марки Brent незначительно подорожала 22 марта и завершила торги немногим выше уровня $64 за баррель, так и не дотянувшись до отметки $65, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 23 марта, в ходе утренней сессии цены возобновили снижение, которое также носит умеренный характер, сигнализируя о снижении волатильности и возможном переходе в режим консолидации.

Недавний обвал Brent отпугнул спекулянтов, которые теперь не решаются на активное возвращение в игру. Участники рынка с опаской наблюдают за развитием ситуации в Европе, которую захлестнула третья волна пандемии.

Разговоры о новом всплеске заболеваемости заставляет трейдеров пересматривать свои ожидания относительно роста спроса на энергоносители в регионе, что и подавляет попытки возобновления подъема котировок.

Дополнительно потенциал роста нефтяных цен ограничивают сильный доллар и неустойчивые настроения инвесторов на фондовых площадках.

Так, начав сессию с подъема, азиатские индексы обосновались в красной зоне, предвещая снижение европейских рынков. Фьючерсы США также торгуются на отрицательной территории, подтверждая, что инвесторы пока не настроены рисковать.

Учитывая все эти факторы, в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать устойчивого роста Brent, риски для которой на данный момент смещены в южном направлении, и трейдеры не упускают из виду отметку $62, выступающую в роли поддержки», — пояснил эксперт.

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