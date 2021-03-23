Москва, , 12:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин делает очень много для пропаганды вакцинации от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцины делает очень много и так», — сказал Песков.

По его словам, в вопросе вакцинации от COVID-19 «под камеры» российский лидер «никогда не был сторонником [такого процесса]», поскольку «ему это не нравится».

Песков также попросил не умалять «значения слов».