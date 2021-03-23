Москва, , 11:44 — REGNUM Компания KIA представит в России минивэн Carnival нового поколения 29 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что премьера KIA Carnival будет проходить в формате онлайн-трансляции на официальном канале KIA Motors Russia & CIS в YouTube. Производство новинки налажено на калининградском заводе «Автотор».

Мировая премьера Carnival четвертого поколения прошла летом прошлого года. В компании KIA новинку назвали GUV (Grand Utility Vehicle — «Большой утилитарный автомобиль») или «кроссвэн», поскольку модель сочетает в себе качества кроссовера и минивэна.

На российском авторынке будет представлен KIA Carnival в семи‑ и восьмиместном исполнении салона.

Под капотом нового KIA Carnival стоит дизельный агрегат на 2,2 л производительностью 199 л. с., который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Также ожидается, что в России появится версия минивэна с бензиновым двигателем объемом 3,5 л мощностью 249 «лошадей».

Ранее компания KIA представила электрокар EV6, который создан на новой платформе E-GMP.

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