Берлин, , 10:53 — REGNUM В сети обнародованы снимки дорожных испытаний прототипа кроссовера KIA Niro нового поколения. Снимки размещены на сайте Carscoops.

Обновлённый KIA Niro Carscoops

Сфотографирован тестовый прототип был на одной из дорог Германии. Корпус машины прикрывал чёрный камуфляж и фальшпанели, которые скрывали особенности кузова.

Ожидается, что новая Niro получит более округлую форму, увеличенную колёсную базу, а также станет длиннее. Что же касается салона, то здесь стоит ожидать более качественные материалы отделки и приличный запас места для ног задних пассажиров. Кроме того, кроссовер обзаведётся современной мультимедийной системой и цифровой «приборкой».

В гамме агрегатов машины будет присутствовать электрический мотор и гибридный двигатель.

Ранее компания KIA выпустила официальный видеотизер новой модели K8 (GL3). Это авто построено на основе нынешнего поколения модели K7 (YG). Однако новинка габаритнее своего предшественника.

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