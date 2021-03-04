Берлин, 4 марта 2021, 10:53 — REGNUM В сети обнародованы снимки дорожных испытаний прототипа кроссовера KIA Niro нового поколения. Снимки размещены на сайте Carscoops.
Сфотографирован тестовый прототип был на одной из дорог Германии. Корпус машины прикрывал чёрный камуфляж и фальшпанели, которые скрывали особенности кузова.
Ожидается, что новая Niro получит более округлую форму, увеличенную колёсную базу, а также станет длиннее. Что же касается салона, то здесь стоит ожидать более качественные материалы отделки и приличный запас места для ног задних пассажиров. Кроме того, кроссовер обзаведётся современной мультимедийной системой и цифровой «приборкой».
В гамме агрегатов машины будет присутствовать электрический мотор и гибридный двигатель.
Ранее компания KIA выпустила официальный видеотизер новой модели K8 (GL3). Это авто построено на основе нынешнего поколения модели K7 (YG). Однако новинка габаритнее своего предшественника.
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