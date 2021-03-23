Москва, , 11:16 — REGNUM Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин считает, что обсуждать отмену демпфера, который призван сглаживать колебания цен на топливо, нельзя, поскольку это лишит рынок защитного механизма.

Он отметил, что одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен на топливо для потребителя не выше уровня инфляции за счёт компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка.

«Мы считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену данного механизма, потому что это может привести к непоправимым последствиям для рынка», — подчеркнул Сорокин.

Напомним, ранее Независимый топливный союз направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предупредил о возможном подорожании бензина в стране сразу на 14% до конца 2021 года.

В Независимом топливном союзе призвали правительство принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка, в том числе снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.

Читайте также: В России предупредили о рисках подорожания бензина на 14%