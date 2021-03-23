Москва, , 08:06 — REGNUM В России до конца 2021 года цена бензина может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — сразу на 14%, говорится в письме Независимого топливного союза (НТС), направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В нём отмечается, что, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%.

При этом, говорится в письме, обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяла независимым АЗС закупать достаточные объемы перед весенне-летним сезоном. Это обеспечивало относительно низкие темпы роста цены, пишут Известия.

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Ключевым драйвером увеличения биржевых цен на топливо стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков), которые в свою очередь растут из-за повышения акцизов и ростом налоговой нагрузки на внутренний рынок.

В Независимом топливном союзе призвали правительство принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка, в том числе снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-президента Российского топливного союза (РТС) Юрия Матвейко, розничные цены на бензин растут по всей стране, а из-за роста оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже независимые участники топливного рынка терпят убытки.

По его словам, несмотря на то, что регуляторы объявили, что откорректируют заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019—2020 годах (2700 рублей на тонну), ситуация не улучшилась. Кроме того, считает он, поднимать сейчас цену на топливо до уровня безубыточности (на 4—5 рублей) — это всё рано, что закрыть АЗС.

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