Милуоки, США, , 10:59 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 140:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Джру Холидэй, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 результативных передач.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал форвард Домантас Сабонис, набравший 22 очка.

В настоящее время «Милуоки» занимает пятое место в турнирной таблице НБА, «Индиана» идёт на 20-м месте.

Читайте также: «Мемфис» в овертайме обыграл «Бостон» в матче НБА