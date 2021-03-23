Мемфис, США, , 10:56 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 132:126.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, записавший на свой счёт 29 очков.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейлен Браун, набравший 28 очков.

В настоящее время «Юта» занимает 15-е место в турнирной таблице НБА, «Чикаго» идёт на 18-м месте.

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