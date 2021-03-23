Пекин, 23 марта, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В настоящее время во всем мире число прошедших вакцинацию от COVID-19 китайскими препаратами составляет более 100 млн человек. Об этом 23 марта сообщили на телеконференции по вакцинации представители межведомственной группы по противодействию эпидемии Госсовета КНР.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Китайская вакцина Sinopharm

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«Более 100 млн человек в нашей стране и за рубежом привились китайскими вакцинами от коронавируса. Одновременно продолжают увеличиваться масштабы производства соответствующих препаратов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вакцины китайского производства «на практике доказали свою эффективность и безопасность».

«По мере продвижения вакцинации наблюдается укрепление иммунитета населения нашей страны, формируется «стена», препятствующая проникновению вируса», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Китая было выявлено 23 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.