Москва, 23 марта, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Москве обработают тротуары из-за возможной гололедицы, сообщили 23 марта в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

В пресс-службе рассказали, что температура воздуха в течение дня составит от нуля до двух градусов тепла, поэтому возможно образование гололедицы.

«При необходимости проводится выборочная противогололёдная обработка тропиночной сети, тротуаров, дворовых территорий, опасных для движения транспорта участков дорог для исключения скользкости», — пояснили в Комплексе.

Отмечается, что также проводится мониторинг состояния дорожного полотна для обнаружения и устранения возможных дефектов. Особое внимание будет уделено местам, в которых возможно скопление воды.