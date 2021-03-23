Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Почти 20% американских съёмщиков не могут вовремя платить за жильё, примерно 10% взрослого населения не хватает еды. Об этом говорится во вступительном слове министра финансов США Джанет Йеллен к слушаниям, которые состоятся 23 марта в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

В распространённом 22 марта документе отмечено также, что каждый десятый домовладелец с ипотекой задерживает выплаты.

«Есть 22 млн человек, которые говорят, что у них недостаточно еды. Каждый десятый взрослый в Америке испытывает голод», — констатирует Йеллен.

Министр подчеркнула, что власти заботятся о скорейшем получении гражданами материальной помощи. Речь идёт о пакете мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса. В числе таких мер выделение более чем $30 млрд в помощь арендаторам и домовладельцам, которые могут потерять своё жильё.

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