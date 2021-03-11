Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Президент США Джозеф Байден 11 марта утвердил новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии коронавируса на общую сумму $1,9 трлн, передаёт The Hill.

Ранее одобренная ранее Конгрессом инициатива основана на предложенной командой Байденоа программе по преодолению экономических последствий пандемии.

Пакет мер предусматривает выделение около $400 млрд непосредственно на усилия по борьбе с распространением коронавируса. Кроме этого, около $1 трлн предполагается направить на оказание помощи населению, в том числе прямые единовременные выплаты в размере $1400 большинству американских налогоплательщиков. Остальная часть суммы должна быть направлена на прочие меры по стимулированию экономики.