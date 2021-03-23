Ванкувер, Канада, , 09:26 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Адам Лаури, ещё по шайбе забросили форварды Блейк Уилер и Пол Штястны.

В настоящее время «Виннипег» занимает третье место в Северном дивизионе, на счету команды 40 очков. «Ванкувер» идёт на пятом месте с 35 очками.

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