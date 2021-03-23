Оттава, , 09:21 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Оттавы» шайбы забросили форварды Райан Дзингел и Крис Тирни. У «Калгари» точным броском отметился нападающий Джонни Годро.

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров отметился результативной передачей.

В настоящее время «Оттава» занимает седьмое место в Северном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Калгари» идёт на шестом месте с 33 очками.

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