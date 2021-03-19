Дамаск, , 22:42 — REGNUM Боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят на северо-востоке Сирии провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил 19 марта на брифинге замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Подготовка к провокациям с химическим оружием проводится на северо-востоке провинции Идлиб.

«В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о подготовке боевиками террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб», — сообщил Карпов.

По данным российских военных, боевики планируют устроить инсценировку применения отравляющих веществ в районе населенного пункта Китиан, чтобы затем обвинить правительственные войска САР в химической атаке против мирных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии активизировались подконтрольные Турции боевики