Сент-Пол, США, , 09:01 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили форварды Райан Сутер и Ник Бьюгстад. У «Анахайма» точным броском отметился форвард Трой Терри.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 39 очков. «Анахайм» идёт на восьмом месте с 24 очками.

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