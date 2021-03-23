Вашингтон, , 08:55 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Марк Стоун. Ещё по шайбе забросили форварды Джонатан Маршессо, Киган Колесар и Вильям Карлссон.

В составе «Сент-Луиса» точным броском отметился защитник Винс Данн. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал результативную передачу.

В настоящее время «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 45 очков. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте с 37 очками.

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