Глендейл, США, , 08:42 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Йоонас Донской. Ещё по шайбе забросили Пьер-Эдуар Белльмар, Микко Рантанен и Назем Кадри. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал две результативные передачи.

В составе «Аризоны» точным броском отметился защитник Оливер Экман-Ларссон.

В настоящее время «Колорадо» занимает второе место в Западном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Аризона» идёт на шестом месте с 31 очком.

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