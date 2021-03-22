Москва, , 11:34 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Безозерцев, подозреваемый в получении взяток, может быть причастен к другим эпизодам преступной деятельности. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил 22 марта.

Задержанного Белозерцева поместили в изолятор временного содержания на Петровке в Москве. Во второй половине дня следствие должно запросить суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

«Будет проведена ревизия деятельности губернатора, поэтому в отношении него могут быть возбуждены новые дела. Могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды», — сказал источник агентству ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России предъявил губернатору Белозерцеву обвинение в получении взятки, а главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю — в даче взятки.

Читайте также: СКР предъявил обвинение губернатору Белозерцеву и бизнесмену Шпигелю

А также: Подозреваемый в получении взятки губернатор Белозерцев отрицает свою вину