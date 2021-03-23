Колумбус, США, , 08:30 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Брэди Шей, Йеспер Фаст и Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников завершил матч с показателем полезности «+3».

В настоящее время «Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 46 очков. «Коламбус» идёт на пятом месте с 34 очками.

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