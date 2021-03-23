Филадельфия, США, , 08:26 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Оливер Вальстрём и Энтони Бовиллье. У «Филадельфии» отличился форвард Оскар Линдблом.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

В настоящее время «Айлендерс» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 46 очков. «Филадельфия» идёт на пятом месте с 34 очками.

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