Нью-Йорк, США, , 08:20 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» по дублю оформили нападающие Каапо Какко и Крис Крайдер, ещё один гол забил защитник Адам Фокс. Российский форвард Артемий Панарин отдал три результативные передачи, на счету Павла Бучневича один голевой пас.

В составе «Баффало» отличились форварды Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Джефф Скиннер.

В настоящее время «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 32 очка. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.

Читайте также: «Нэшвилл» в серии буллитов вырвал победу у «Далласа» в матче НХЛ