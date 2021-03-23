Омск, 23 марта, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Омске по сообщению из больницы проводится доследственная проверка по факту падения наледи с крыши дома на голову одиннадцатилетнему ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в областном следственном управлении СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь на крышах домов

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По предварительным данным, вечером 22 марта мальчик, приехавший в гости к дедушке, гулял рядом с домом № 26/2 по ул. 4-я Поселковая. Во время прогулки ему на голову упала наледь с крыши.

Лежавшего на земле ребёнка увидела прохожая, она вызвала скорую. Мальчика госпитализировали с диагнозом «сотрясение головного мозга». Он проведет в больнице десять дней.

По данным следствия, 19 февраля индивидуальный предприниматель по договору подряда с управляющей компанией «Магнат-сервис» производил уборку снега с крыши дома. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за рухнувший с крыши на женщину снег наказана работник управляющей компании.

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