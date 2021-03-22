Черногорск, Хакасия, , 07:46 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) за рухнувший с крыши на женщину снег наказана работник управляющей компании (УК). Суд признал её виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили ИА REGNUM 22 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Установлено, что в 2016 году между представителем собственников помещений многоквартирного дома и одной из управляющих компаний был заключён договор по обслуживанию дома на улице Юбилейная в Черногорске. В том числе управляющая компания обязалась проверять и очищать кровлю дома от снега и наледи.

С сентября 2019 года по февраль 2020 года на крыше дома скопилось массивное ледяное образование и снег. Начальник одного из участков УК не организовала работы по уборке и очистке снега и наледи с крыши дома.

10 февраля 2020 года снежные массы, лёд и его фрагменты рухнули с крыши на участок придомовой территории. Пострадала 47-летняя женщина, которая в этот момент шла по пешеходной дорожке. Она получила сочетанную травму тела, вред здоровью признан тяжким.

Суд назначил работнику УК наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также с подсудимой взыщут моральный вред в сумме 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в челябинском посёлке глыба снега упала с крыши дома на 45-летнюю женщину.

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