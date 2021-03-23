Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 22 марта завершились небольшим снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,39%, до $64,26. Нефтяной рынок находится в коррекционной фазе после обвала цены 18 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Спрос на нефть снизился из-за европейских блокировок и ослабления ожиданий быстрого восстановления мировой экономики.

Участники рынка были уверены в восстановлении спроса на нефть в этом году и тут такое разочарование, в Европе началась третья волна коронавируса.

Сегодня, 23 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,02. Рост доллара на торгах в Азии оказывает негативное влияние на нефтяной рынок. Нужно следить за уровнем $63,48.

Если продавцы смогут закрепиться ниже, то продажи фьючерсов на нефть возобновятся с новой силой.

При смене настроений в парах с австралийцем и новозеландцем покупатели смогут поднять курс до $65 за баррель.

Читайте также: Цены на нефть курсируют с широким разбросом от $61 до $65