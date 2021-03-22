Москва, , 12:55 — REGNUM Основная логическая связка на старте новой недели: что нефть, так стремительно соскользнувшая с вершин около $70 за баррель и теперь свободно курсирующая с широким разбросом ориентировочно от $61.50 до $65 за баррель марки Brent, — это по-прежнему дорогая нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Находиться в практически непрерывно растущем тренде пятый месяц подряд и подняться в итоге от минимума ноября в $35,75 более чем вдвое — было своеобразным опытом, который в какой-то степени оторвал рыночные котировки слишком высоко от стоимости запросов на реальные поставки, а сейчас цены возвращаются к более нормальным уровням.

Но даже если в какой-то момент они нырнут, допустим, под $60 за баррель, то когда пыль осядет — окажется, что нефть в любом случае перешла в существенно более высокий ценовой коридор, чем район $50−52 за баррель, где чёрное золото торговалось ещё совсем недавно, под Новый год.

Индикатором, что подобное понимание на рынках есть, можно считать сравнительно спокойное и в меру позитивное поведение и так называемых «нефтяных» валют. В эту категорию вполне можно включить не только рубль, который несмотря на затеянную Джо Байденом и его администрацией политическую пикировку с Россией, параллельно с коррекцией вниз по нефти, не слишком напуган и держится в пределах примерно всё тех же 73−75,50 за доллар.

Похожим образом ведёт себя, например, и канадская валюта, курс которой к доллару США пока лишь незначительно скорректировался в район 1,2550 по отношению к доллару США, после затяжной тенденции к ослаблению американской валюты с 1.30 в начале декабря до 1,2365 на минимуме марта.

А норвежская крона — валюта крупнейшей добывающей страны Европы — продолжает вести себя намного стабильнее, чем евро. Немногим более 2.5% потерял в цене от пиков прошлой недели и мексиканский песо.

Акции международных нефтяных компаний — допустим, Chevron и Exxon Mobil — растеряв в цене за последнюю неделю 8−10% своей пиковой стоимости, по-прежнему и после этого торгуются, соответственно, на 45% и на 55% дороже, чем в первых числах ноября.

Всё это, думается, лучше всяких слов характеризует общую атмосферу, которая складывается вокруг нефтяного рынка. Данные о приросте запасов сырой нефти в хранилищах четвёртую неделю подряд от минэнерго США, как и прогнозируемый прирост запасов в пределах ещё 2,5−3 млн баррелей по ожидаемым подсчётам, пожалуй, лишь фон после недавних техасских снегопадов, который лишь ускорил неизбежное отрезвление после слишком бурного роста цен. Поэтому ближайшая статистика по запасам вряд ли сама по себе так уж важна для ценовой динамики.

Сдержанность стран-экспортёров из ОПЕК+, которые не торопятся расчехлять законсервированные добывающие мощности, как и высокий спрос из Азии — вполне сохраняют равнодействующую суммарных позитивных ожиданий и дальнейшего восстановления на топливном рынке в горизонте 3−6 месяцев.

Высокие мартовские индексы индустриальной активности в Европе (PMI) также показали: промышленный сектор и здесь не слишком-то беспокоят продления локдаунов, а на носу автомобильный сезон.

В этих условиях, если даже нефтяные цены, поискав равновесие между отметками в $62−65 за баррель, всё-таки соскользнут вниз к $57−60, то увеличивающийся спрос на подешевевшую от неоправданных верхов нефть, скорее всего, быстро вернёт цены обратно в направлении $65, то есть к более-менее равновесным значениям», — считает эксперт.

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