Тирана, 22 марта, 2021, 23:18 — ИА Регнум. В воскресенье, 21 марта, премьер-министр Албании Эди Рама поделился на своей странице в социальной сети Facebook фотографиями вакцинации 200 косовских медицинских работников в албанском Кукесе и заявил, что Косово и Албания — это одно.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в дальнейшем планируется провести вакцинацию косовских работников скорой помощи и реанимации.

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Напомним, ранее Эди Рама был вынужден отказаться от своего обещания поделиться с братской республикой вакцинами от коронавируса из-за запрета на перевоз в другие страны, наложенного американской компанией Pfizer, у которой Албания закупала вакцины. Вакцинация косовских медиков в Албании проводится с использованием вакцины AstraZeneca.