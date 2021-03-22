Женева, Швейцария, , 21:12 — REGNUM Во всём мире по состоянию на 19 марта было введено в гражданский оборот 397 950 709 доз различных вакцин от коронавирусной инфекции. Такие данные приводит 22 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что на текущий момент в организацию поступили данные о вакцинации по меньшей мере одной дозой прививки 225 962 060 человек.

Напомним, ранее сегодня в ВОЗ сообщили, что за минувшую неделю в мире было выявлено более 3,29 миллиона носителей коронавируса. Рост числа новых инфицированных организация фиксирует уже четвёртую неделю подряд.

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