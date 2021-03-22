Москва, , 20:00 — REGNUM Из здания Басманного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте фигурантов дела пензенского губернатора Ивана Белозерцева, главу компании «Биотэк», бывшего сенатора Бориса Шпигеля вынесли на носилках сотрудники скорой помощи.

Суд не смог принять решение об избрании меры пресечения, поскольку состояние здоровья Шпигеля резко ухудшилось. В суд были вызваны врачи, сообщает ТАСС. Медики вынесли Шпигеля на носилках и погрузили в карету скорой помощи.

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Принятие решения об аресте Шпигеля отложено, суд планирует рассмотреть этот вопрос 23 марта в 15:00 мск.

Напомним, ранее бывшему сенатору понадобилась медицинская помощь, скорую вызвали в изолятор временного содержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта бизнесмен и бывший продюсер исполнителя Николая Баскова Борис Шпигель был задержан по подозрению в даче взятки в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки более чем на 31 млн рублей.

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Ранее суд арестовал Белозерцева на два месяца — до 20 мая 2021 года. Региональное отделение «Единой России» приостановило членство губернатора в партии до завершения расследования.

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