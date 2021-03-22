Пенза, , 11:04 — REGNUM Одна из компаний, входящая в дивизион фармацевтической группы «Биотэк», которая основана бывшим сенатором Пензенской области Борисом Шпигелем, ликвидируется. В ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации ООО «ФармаКиров», которое на 76% принадлежит Евгении Шпигель, чьи данные совпадают с данными супруги экс-сенатора, передаёт ИА REGNUM.

Компания «ФармаКиров» создана в августе 2010 года для розничной торговли лекарственными средствами в аптеках. На 24% она принадлежит ОАО «Фармация», директор которого также проходит фигурантом уголовного дела, возбуждённого в отношении Бориса Шпигеля и пензенского губернатора Ивана Белозерцева.

Уставный капитал ООО «ФармаКиров» составляет 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников на 2020 год была около 30 человек. С 16 марта 2021 года в ЕГРЮЛ появилась запись, что компания «в стадии ликвидации». Ликвидатором числится Ольга Рудина. По открытым данным, ООО было поставщиком по 2,8 тыс. госконтрактам на общую сумму свыше 133 млн рублей. Среди заказчиков фигурировал и минздрав Кировской области.

Напомним, Борис Шпигель и Иван Белозерцев были задержаны 21 марта 2021 года. Оба проходят фигурантами по коррупционному делу, связанному с государственными закупками медицинской продукции. Фигуранты своей вины не признают.

«Фармацевтический король» и его активы: детали дела Белозерцева—Шпигеля