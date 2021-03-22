Париж, , 19:38 — REGNUM За последние 24 часа во французских больницах число пациентов с COVID-19 в реанимациях достигло рекордного количества с конца ноября. Об этом 21 марта сообщает Le Point.

Количество людей поступивших в реанимацию за последние 24 часа во Франции, достигло самого высокого уровня с конца ноября и второго карантина. Число пациентов, находящихся в настоящее время в реанимации, составляет 4406 человек. Это самый высокий показатель с 23 ноября 2020 года (4438 человек).

На пике второй волны эпидемии COVID-19 в середине ноября 2020 года в отделениях интенсивной терапии находилось почти 5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с третьей волной COVID-19 французское правительство с 19 марта ввело карантин в 16 департаментах.